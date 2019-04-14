朱立倫與吳敦義短暫寒暄，還誇吳敦義唱歌好聽，2人有說有笑，未見日前吳朱會喊卡的一絲尷尬感。（譚宇哲攝）

國民黨2020總統人選未定，黨內傳出高雄市長韓國瑜有意拒絕接受黨中央徵召參加初選，新北市前市長朱立倫今表示，他最早就已公開呼籲黨中央徵召韓國瑜，希望全黨團結一致，「我知道現在吳主席比較辛苦一點，那我們多給吳主席一些時間，也給韓市長一些空間。」

新北市長侯友宜、新北市前市長朱立倫、國民黨主席吳敦義、前總統馬英九等人今晚先後抵達位於三重的新北果菜公司，出席中華民國青果商業同業公會聯誼餐會，侯友宜致詞後先行離開，後到的朱立倫則主動上前與吳敦義、馬英九握手致意，朱立倫與吳敦義短暫寒暄，還誇吳敦義唱歌好聽，2人有說有笑，未見日前吳朱會喊卡的一絲尷尬感。

先前本報民調指出韓國瑜第一、朱立倫第二，朱立倫表示，「恭喜韓市長，韓市長加油」，但他覺得現在的對手是民進黨，他最關心的是跟民進黨的對比、而不是黨內的互比，因為最後黨內一定會團結一致。

被問到之後是否還有必要跟吳敦義碰面，朱立倫說，他的立場不論公開私下都很清楚，他一再強調國民黨要團結一致，且公開呼籲要徵召韓國瑜，他跟主席也常私下交換意見，「如果吳主席還要談這些事情，我公開私下的立場都還是會一致。」

吳敦義與馬英九在餐會足足待了1個多小時，2人還逐桌向賓客敬酒致意，反倒重現當年馬吳配的景象，但吳敦義對於媒體追問總統人選問題，吳敦義僅微笑點頭，隨即快步離開，不願接受媒體採訪。

(中時 )