義大醫院義診醫療服務4月12日至4月14日為期3日的義診醫療服務，由義大醫院院長杜元坤等人帶領38名醫療團隊人員前往澎湖提供8個專科診，並由中醫與義守大學開發的八段錦機器人，帶領民眾養生運動，提供澎湖民眾多元的醫療服務及健康資訊。

義大醫院自2017年參與全民健保山地離島地區醫療給付效益提昇計畫，派任醫護相關人員駐島協助醫療服務，去年7月義大醫院杜院長親自帶領醫療團隊至IDS服務區域跳島巡迴醫療，與當地村長及地方人士交流，建議能辦理聯合義診，以增服務區域嘉惠民眾。

為期3日的義診醫療服務，由義大醫院杜元坤院長等人帶領38名醫療團隊人員共同前往，並依當地民眾需求提供骨科、家醫科、心臟內科、泌尿科、胃腸肝膽科、外科、中醫內科及針傷科，並有癌症篩檢、乳房超音波、腹部超音波、骨質密度檢測、健康議題衛教宣導及健康諮詢等。

3天義診活動共計數百位民眾參與，藉由醫師們悉心問診、護理師親切的衛教，澎湖鄉親感受到最溫馨實質的醫療服務及關懷。義大醫療未來仍會秉持林義守創辦人回饋社會的理念，以醫院目標「成為社區健康的靠山」，持續為澎湖地區居民提供多元的醫療照護與資訊。

(中時 )