言承旭帥氣出席新加坡紅星大獎。（達騰娛樂）

言承旭帥氣出席新加坡紅星大獎。（達騰娛樂）

言承旭接受新加坡媒體訪問。（達騰娛樂）

言承旭近日曝光頻頻，除參與浙江衛視綜藝節目《王牌對王牌》掀話題，14日也現身新加坡「紅星大獎2019」，與超夯陸劇《延禧攻略》女主角吳謹言一起頒發最佳男女主角獎，兩人雖首度見面但一拍即合，事前彩排頒獎台詞時，言承旭就嘴甜地說：「我心目中的最佳女主角是魏瓔珞！」吳謹言也禮尚往來：「我心目中的男主角就是我小時候的道明寺！」

言承旭坦言沒看過《延禧攻略》，但從身邊朋友口中知道吳謹言演技精準、也非常敬業，很開心可以看到演藝圈又多一個正在發光發熱的女明星。貼心的他，特別準備新加坡知名伴手禮「綠蛋糕」送吳謹言，吳謹言本來也有收到粉絲送的好幾個綠蛋糕，但一知道言承旭的心意，馬上說：「我也要收下你的！」

言承旭透露上次來新加坡，是5年前為參加F4成員吳建豪的婚禮，至於為工作造訪新加坡、有公開行程則已經是13年前的事了。因此他13日抵達樟宜機場時，吸引超過500位粉絲熱情接機，造成機場大暴動，戴著黑色口罩的他雖然寸步難行，仍親切與粉絲互動。

近期言承旭參與陸綜《王牌對王牌》，久違參加綜藝節目便榮登微博熱搜排行榜第一名，他說，一直覺得自己不適合上綜藝節目或在人很多的場合，但很謝謝節目組的大家都對他很好，錄製環境也很放鬆，「我覺得這次有讓大家看到我私底下比較孩子氣的一面。他在節目中透露想有段轟轟烈烈的戀情，今受訪時也坦言「渴望感情，無論是在工作或是家庭，感情是快樂的一部分」，還表示準備好了，下次會想要勇敢一點。

言承旭笑說自己是個慢熟的人，覺得自己現在最大的改變就是可以自然地和現場媒體記者們聊天，「可能被Ben哥（經紀人辛誌諭）影響，看他整天都笑笑的，Ben哥也常跟我說，我很像小孩子，我們兩個也常打鬧在一起」。言承旭自嘲不熟他的人應該覺得他是個難搞的對象，「但我熟了後是會開玩笑的類型，所以未來還請大家多多指教。」

鏡頭前看起來些微消瘦的言承旭，說自己希望可以增胖，「工作人員說我現在太瘦、臉太尖了，我希望看起來能順眼一點」目前體重75公斤的他，開玩笑說要胖到100公斤，想讓自己看起來「親和」一點。

言承旭接受當地媒體訪問，提及長時間未在螢光幕前出現的原因，他說，2、3年前剛好腳受傷，因為需要長時間復健，就順勢給了自己一個長假，也藉機陪伴家人，「過去的日子真的很忙碌，但一停下來時，看到媽媽的白髮，才驚覺媽媽也老了」。

「我是單親家庭和媽媽相依為命，我也不是那種會撒嬌的人。我媽以前很常把工作帶回家做，我印象最深的，就是她工作的背影」。言承旭提起高中時，他當模特兒拍廣告，媽媽看到他的廣告播出時都會特地放下手邊的工作，跑去電視機前面盯著看，感覺她很開心在電視前看到自己的兒子，這也更讓他確信要持續做這件讓媽媽開心的事情。

他期許新的一年自己在廣告、影視戲劇等有更大的發展和表現，「我希望我繼續保有初心，拿出更真實的自己給大家」。

(中時 )