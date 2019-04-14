民眾報案五花八門，有時警察到場也不知道要如何處理，中和警分局今天晚間接獲民眾報案，有住戶反應某社區鄰居養的一隻鸚鵡，整晚嘰哩呱啦「鬼吼鬼叫」，嚴重妨害安寧，影響居住品質，但是警網據報前往，竟然被該隻鸚鵡喊「閉嘴」，讓員警被這「鳥案」弄得哭笑不得。

據了解，這家住戶養了一隻會講「人話」的鸚鵡，整天「嘮嘮叨叨」，鄰居嫌吵經常前往跟主人抗議，但是鸚鵡很聰明，竟然將主人平日要牠「閉嘴」學起來，不但主人要牠閉嘴時，牠會頂嘴喊「閉嘴」，就連鄰居前往抗議時，鸚鵡也不停喊著「閉嘴、閉嘴」！

鄰居不堪其擾，只好報警處理，但是警網前往「勸說」時，鸚鵡竟然冷不防冒出一句「閉嘴」，讓在場人都笑了出來，員警也不知該如何處理，只好請鳥主人加以約束，不要吵到鄰居安寧。員警私下說，總不能要求主人用膠布將鳥嘴捆起來吧。

民眾報案五花八門，土城日前深夜接獲報案有三隻狗在追一隻貓。（圖取自《土城分局警聲雲》粉絲團）

類似的報案，日前在土城地區警方深夜接獲報案，說某處有三隻狗在追一隻貓，勤指中心也得派警網前往察看，後來，警網到達時已不見貓、狗影子，只好以「沒有發現」結案。

員警事後談及此事KUSO，「應該派『快打部隊』立即前往強勢押制」、「這是『街頭鬥毆』案件，派出所所長有沒有親自帶隊舉牌制止」、「要先『曉以大義』，不聽勸就噴辣椒水」、「怎麼溝通？汪汪、汪汪汪」！

(中時電子報)