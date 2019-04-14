台北市長柯文哲日前被問到是否參選總統時表示，「我還是有內心的答案」。名嘴邱明玉驚爆，民進黨總統初選若輸掉，蔡英文總統可能脫黨的消息是真的，這是她最後一個殺手鐧！「蔡柯配」未來就有可能成真。

邱明玉指出，本來大家以為柯文哲2020出局了，認為他沒打算要選了，可是最近他有死灰復燃的跡象，就是在蔡英文總統可能脫黨的消息傳出後，出現了蔡柯配的聲浪，柯P聲勢高漲，現在柯要賭一把，就是「蔡柯配」。

她點出，蔡英文若脫黨，就可以不用理那些獨派大老，大大方方地跟柯P搭配，「蔡柯配」搞不好會成為無黨籍最強的一個組合。蔡英文如果離開民進黨，就變成民進黨和國民黨都是在野黨，蔡英文所組的黨才是執政黨，蔡若退黨，民進黨會擔心淪為在野黨。

邱明玉在政論節目《年代向錢看》表示，她本來以為蔡英文退黨的消息是假的，後來她去查證，才知這個消息是真的，若小英未來真的在總統初選輸掉，這就是她最後一個殺手鐧！小英輸了之後真的可能退黨，並和柯P結合。對英粉或柯粉來說，這兩個人結合，也不是一個反撲的蠻大力道。

蔡英文退黨，仍是現任總統，現任總統仍握有最大的行政資源。邱明玉強調，柯P要的是蔡英文的選戰資源，他可先去占到一個副手的位置，先靠蔡英文上位，才能延續他的政治生命，不然他一屆就Game over了。

(中時電子報)