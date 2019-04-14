針對蔡英文總統質疑賴神的誠信問題，民進黨大老林濁水今天批蔡，選舉時承諾當選一定不兼黨主席還不是兼了，他說，站在老百姓立場，是總統知錯能改更重要，總統死不認錯，老百姓就倒大霉了，如果知錯能改民眾肯定欣賞，不會用誠信責備。

林濁水在臉書指出，總統表達立場，親自回應賴清德說做國家領導人誠信很重要。但老百姓立場，是總統知錯能改更重要，否則基於錯誤觀念的政策，總統死不認錯，承諾了就硬是不改，執意貫徹到底，老百姓就倒大霉了。

林濁水舉例，當年民進黨基於對民主的錯誤認識，硬要通過國會減半修憲，法政學者學者幾近清一色指出將不利正常體制運作，他指出會造成票票不等值，違背憲法參政公平原則，造成區域不公平，民進黨更將大受其傷，但是在林義雄堅持要守誠信原則的壓力下民進黨知錯不敢改，結果國家體制和黨都大受其傷。

他說這個後遺症到現在沒辦法收拾，黨員很後悔，針對這一點，後來蔡英文當黨主席說要增加不分區席次，來改正，「豈不是知過能改，不必守當時的承諾的體現？現在怎麼忘了。」

林濁水又舉例，蔡總統曾痛批馬總統兼任黨主席，在選舉時也承諾自己當選一定不兼，「結果還是不守承諾而兼了」。

他說，憲政精神和各民主國家慣例，雙首長制總統是不兼黨主席的。違背憲政精神的違背誠信總統都做了，為什麼沒有任何違背憲政精神的，反而為了使民進黨立委不要因總統侯選人太弱而掉到個位數的目的，改變不參選的主張卻不可以？

「再說訂好的初選，一延再延是不是有誠信問題？」林濁水質疑，這樣看來，蔡總統所謂守誠信的標準、和意義、目的在哪裏？

(工商 )