民視《台灣的聲音》本週邀請到歌仔戲的「天后」也是「天王」的唐美雲，來個當東方遇見西方、當歌仔戲遇見交響樂的完美碰撞！

主持人李哲藝表示，六、七年前第一次跟唐美雲合作，才知道歌仔戲是那麼的豐富具變化，但好奇的是一般劇團一年頂多出一個新戲，唐老師都是好幾檔，到底是什麼動力能有這麼多用不完的創意？原來唐美雲仔戲團成立今年邁入第20年，創團時唐美雲就在思考「歌仔戲的未來該怎麼做？」最後終於想通了，認為「同樣是做薪傳的工作，自己應該做的是為歌仔戲找出更多可能，為當代留下不一樣的歌仔戲作品。」所以她開始嘗試各種跨界合作與出奇創新的劇作，但這樣的定位常常吃力不討好，開始做的時候褒貶不一，有人喜歡有人不喜歡，但唐美雲認為有人討論就是好事，好的就感謝，不好的就檢討，這些都是一種成長經驗。

2015年唐美雲歌仔戲團所推出的《文成公主》是一個全新題材，有許多創舉，像是第一次把歌仔戲的舞台從東方搬到西藏，舞蹈則邀請台灣第一位獲選太陽劇團舞者張逸軍編舞，舞台燈光、戲服都非常講究，而且還用四部投影機打造海天一色、滿天星斗的絕美場景，主持人李哲藝忍不住問：「做這齣戲是不是很燒錢？」唐美雲直言：「不夠的，我兼演八點檔連續劇來貼補。」表示自己創團以來從沒想過賺錢，只要戲好看，像是做戲服也講究細節，該花的錢一定都花。讓李哲藝聽了十分感動。

訪問結束後，主持人李哲藝有感而發，認為歌仔戲是華人戲曲中，唯一發源於臺灣本土的戲種，希望有朝一日能再回到人人愛看歌仔戲的榮景，而唐美雲老師已經為歌仔戲打開一扇的新窗，也相信歌仔戲是台灣特有的音樂劇。

(中時 )