蘇翊傑(左)14日不僅沒有先發，也只替補打了5分鐘。(中華籃協提供)

面對輸球就淘汰的命運，台北達欣這次真的拚了！14日毅然選擇變陣的達欣，驚險靠著最後關頭6比0攻勢，終場84比77氣走桃園璞園，這是達欣本季首次擊退璞園，也把季後賽首輪戰線拉長到16日晚上7點的第4戰，但達欣仍處1勝2敗劣勢。

從例行賽6度遭遇璞園全敗，到昨天(13日)又輸，達欣本季就是贏不了璞園的「魔咒」，終在14日宣告打破，達欣總教練范耿祥說：「我想今晚我們贏球的關鍵，就是大家的心越來越靠近，加上防守相當賣力，當然還有一致的想法。」

達欣賽前確定讓蘇翊傑改打替補，換成宋宇軒先發上陣，終於讓他們嘗到本季首次擊敗璞園的滋味，范耿祥說：「這是我們教練團一起討論後的變陣決定，就是先讓蘇翊傑改打替補，只要上場的球員肯拚，我們自然會讓他打下去。」

梅約攻下27分，外加7籃板、5助攻、2抄截，麥克連也有17分、15籃板，拿13分的林冠綸表示，因為他不知道自己還有沒有下場比賽可打，所以每場都當最後1場，「能夠多了1場可打，又是本季第1次贏璞園，我當然開心。」

聽到林冠綸如此感傷發言(因為他可能本季結束後退役)，一旁的梅約連忙力挺，「我想我們大家都很信任林冠綸，也不會怪罪他前場比賽最後關頭沒罰進，他是一個很專業的籃球員，反正每天醒來過後就是全新日子，無須在意什麼。」

璞園以強森17分最高，施晉堯也拿15分，凱爾13分、9籃板，璞園總教練麥班達賽後表示，反正還是處於2勝1敗領先，這場敗北是球員自己造成的，就是打不好！只能回去再看錄影帶檢討，希望可以找到改善的方法。

(中時電子報)