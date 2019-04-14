長庚醫療團在檳城Island hospital研討會成員。（圖/長庚醫院提供）

台灣醫療享譽國際，衛福部推動新南向醫衛計畫「一國一中心」，其中的馬來西亞由長庚醫療財團法人負責，結合長庚大學、長庚科技大學、長庚醫科公司、友華製藥及永信製藥等醫療相關產學，共同前進馬來西亞，以促進兩國間的醫療交流。

長庚決策委員會程文俊主委於本月13日親自領軍長庚醫療團一行十餘人抵達檳城，舉辦癌症治療新技術研討會，並與普特拉醫療中心（PMC）及南華醫院兩家機構簽訂雙方合作意向書MOU。晚間和當地醫師聯誼晚宴，14日則舉辦健康新知分享講座。兩天的活動成果豐碩，並已有多名當地民眾表示近日將來台就醫。

13日下午先在當地Island醫院舉辦癌症治療新技術研討會，分享最新的癌症治療新技術，並與各個領域的癌症專家進行交流。晚間19時由長庚決策委員會程文俊主委率領長庚醫療團在檳城長榮桂冠酒店舉辦聯誼晚宴，與會者包括檳城首長政治秘書YB鄭來興、拿督斯里丘光憲及曾旅台當地醫師及地方士紳等人，近80位嘉賓共襄盛舉，並於當晚正式成立馬來西亞醫師與台灣長庚醫療財團法人聯盟，做為兩地未來交流的聯絡管道。

14日早上10時，馬來西亞當地社團慧音社邀請長庚醫療團專家參加健康新知分享免費講座，由胸腔外科劉會平教授介紹各種癌症的症狀、早期發現早期治療及最新的治療方式；急診醫學科黃集仁醫師教導民眾在緊急狀況下，如何給予正確急救；牙科部吳友仁主任提供快速植牙技術，協助民眾快速重拾牙齒美觀與咀嚼功能。

透過這次廣泛的交流及MOU的簽立，長庚醫療財團法人未來在馬來西亞將協助推動醫學生、住院醫師與專科醫師至台培訓計畫，並推動重症病患至台灣醫療的服務。將台灣醫療資訊系統引進馬來西亞公私立醫院，讓台灣的醫療軟實力在馬來西亞發揚光大。

程文俊主委表示，目前馬來西亞有許多醫師都曾到台灣就讀醫學院，對於台灣有著第二家鄉的情感，也非常了解台灣醫療技術的現況與發展；這些醫師回國後對於馬來西亞醫衛發展，都懷抱著回饋及改善家鄉醫療環境的期許。因此，長庚醫療團隊正積極規劃成立聯誼會，建立長庚醫院與檳城當地醫師的連絡網路平台，期待未來能與馬來西亞有更多醫療衛生交流及互助合作，共同為促進當地居民健康福祉努力。

程文俊主委強調，長庚醫療財團法人在承辦衛福部計畫前，已積極發展與馬來西亞的合作，推廣台灣醫療實力。例如長庚臍帶血移植團隊自2008年起開始推廣，累計至今已有31名來自馬來西亞就醫的個案，在馬來西亞臍帶血移植病友圈中，具有相當知名度，更曾於2012年National Geography-Taiwan’s medical miracles紀錄影片中，收錄來自馬來西亞患有罕見疾病重度地中海型貧血的3歲小妹妹至長庚就醫的過程。

另外，更如近期的馬來西亞球王李宗偉至長庚接受質子治療，皆顯示長庚醫療的品牌形象已成功打入馬來西亞。我們希望透過此次機會，能提供更好的醫療服務與經驗，幫助馬來西亞提升醫療技術水平及協助病患得到更好的治療。

(中時電子報)