1992年台北國家兩廳院舉辦台灣原住民樂舞系列卑南篇的演出節目，當時年僅15歲的桑布伊與部落長老一同在戶外演出，也在國家劇院內當起觀眾，聆聽族人長老演唱；27年後，桑布伊唱進國家劇院，並邀請卑南部落的孩子一同排練演出，希望原民音樂種子持續傳承，就像他當年一樣。

桑布伊在台上表示，相隔27年，當年帶著原住民部落族人一起參與演出的耆老包括他的父親，都已經不在人世，「我希望部落青年都可以好好學習族裡的文化，這些孩子可以繼續把原住民的生活經驗續傳承下去，下次換你們帶我上台。」

演唱會接近尾聲，燈光一暗，知本國中八、九年級學生站上國家劇院舞台，與「學長」金曲歌手桑布伊同台演出，聲音稚嫩卻無比清新，他們沒有別麥克風，只有練了一學期的實力，演罷掌聲不斷。知本國中教務主任楊明甄表示，為了這短短的五分鐘樂舞，學生們練了又練，「兩廳院的圓夢計畫，給了這些孩子們自信。原來是不敢想像的夢想，現在只要努力，有機會就可以達成。」

在知本國中工作六年，楊明甄說，當兩廳院再次邀約他們參與勇源教育發展基金會支持的「圓夢計畫」，他們全校都動起來，希望把這個計畫跨領域深化，「我們在歷史課，音樂課，地理課等等都加入了這次演出的基礎知識，也請耆老來學校教大家知道這些歌詞的意義，就是希望做到最好。」

表演之外，學校也找來贊助人陪伴每一位小朋友，建立自信，「我們要孩子們自己做出承諾，要做到那些事，贊助人像是遠方關心他們的陌生人，孩子們要跟他們通信，報告，分享，最後達成才可以加入北上的計畫。」

楊明甄說，有的孩子許了一百公尺要跑幾秒的願望，有的孩子要求自己一個月不能遲到，還有的孩子承諾自己要會背150個英文單字，「學會對自己負責，只要付出就會有收穫。」

(中時 )