曾美慧孜。（取自官方粉絲團）

第38屆香港電影金像獎在4月14日晚間7點半於香港文化中心舉行，黃秋生以《淪落人》拿下最佳男主角，這是他的第3座影帝、第5座金像獎獎座。他在台上感謝投票給他的人，也感謝那些沒把票投給他的人。

曾美慧孜憑《三夫》拿下影后，她在台上感謝張國榮，表示是看了張國榮的電影才知道「戲比天大」。惠英紅繼《彊屍》再憑《翠絲》二獲「最佳女配角」，她謝謝自己：「我應該是最支持香港新導演的演員，其實賺多賺少不重要，只要香港電影可以百花齊放，希望前輩多多支持晚輩。」

今年表演與頒獎人陣容豪華，典禮開始大會播出《東邪西毒》對白，悼念離世孫越、藍潔瑛、盧凱彤、西城秀樹、鄺美寶、岳華、鄒文懷、林嶺東等人。接著劉德華從台上步出說：「有萬里山、隔阻兩地遙。」BabyJohn緊接出場，一眾新演員合唱陳百強的〈疾風〉。《特警新人類》謝霆鋒、馮德倫、李璨琛及吳彥祖也合體現身，笑言要找投資者開戲，讓他們拍《特警3》。

重要得獎名單

最佳影片：《無雙》

最佳導演：莊文強／《無雙》

最佳男主角：黃秋生／《淪落人》

最佳女主角：曾美慧孜／《三夫》

最佳男配角：袁富華／《翠絲》

最佳女配角：惠英紅／《翠絲》

新晉導演：陳小娟／《淪落人》

最佳新演員：Crisel Consunji／《淪落人》

最佳編劇：莊文強／《無雙》

兩岸最佳華語電影／《我不是藥神》

(中時 )