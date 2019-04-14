王金平還貼心附上一張比較圖，用5大面向來比較「大甲v.s白沙屯」差異。（圖/王金平FB）

這個周末，好多媽祖在遶境，有大甲媽、白沙屯媽祖，都在彰化縣內，全台也都陷入瘋媽祖狂潮，連政治人物也都來了。恰好今年大甲媽與白沙屯媽祖起駕時間相隔三小時，遶境路線有幾度重疊，但今天中午就開始分道揚鑣了。前立法院長王金平臉書PO出一張媽祖比一比的圖「大甲v.s白沙屯」，但PO文一出，也讓許多網友秒懂，表示懂了王金平的背後之音，留言「支持王院長參選到底！人人有資格....加油」。

有媽祖的地方就人多，人多就是政治人物的最愛，7日時王金平就參與大甲媽祖遶境進香活動，當天上午到鎮瀾宮請媽祖出神龕，獲贈媽祖玉珮一枚。近日，王金平又在臉書上發文說，「先蒼生之憂而憂，後黔首之樂而樂」，無論是「大甲媽祖，還是白沙屯媽祖，兩位媽祖只是不同面向，並無你我之分，憂顧蒼生的精神，皆為台灣人民奉獻的慈悲之心」。

王金平還貼心附上一張比較圖，用5大面向來比較差異，包括，目的地：大甲媽前往嘉義新港奉天宮，白沙屯則是雲林北港朝天宮。神像：大甲媽有湄洲媽、四媽正爐媽和三媽副爐媽，白沙屯由大媽代表出巡。路線：大甲媽行走路線都安排好駐駕地點也是先公布；白沙屯媽每年不固定，聽從媽祖神意決定路線。神轎：大甲媽8人扛神轎；白沙屯媽4或8人扛兩種形式神轎。陣仗：大甲媽，出巡屬於遶境有完整儀隊，白沙屯媽屬於進香合爐，神轎前方沒有任何陣頭。

PO文一出，也吸引許多網友來朝聖，只是大部分的網友留言都跟媽祖無關，而是圍繞在「選總統」，有人吐槽王金平，「民調差太多，覺悟吧」、「助韓的王金平，如今卻成為卡韓的絆腳石！」、「還在作白日夢？？老人家卡早睏」。不過，也有人表支持，「支持王院長參選到底！人人有資格....加油」、「不管大家怎麼酸你，你一定要出來選到底，知道嗎？因為，你知道的，媽祖叫你出來選的」。但仍有討論起媽祖議題，「以前大甲媽也是去北港」、「大甲媽出巡的搶轎衝突真的需要儘早解決」。

(中時電子報)