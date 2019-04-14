2名員警在玉山主峰上穿上新、舊制服，象徵世代交替，引起千人感動。(翻攝自《NPA署長室》)

警察新式制服18日正式換裝，警政署今(14日)在臉書粉絲專頁《NPA署長室》貼出數張2名員警在玉山主峰上穿上新、舊制服拍照的照片，象徵30年的傳承意義。

警察制服自民國76年沿用至今，已超過30年未換裝，款式易造成警察值勤時動作受限，警政署因此研修制服改革，並於本月18日全國同步換裝。臉書粉絲專頁《NPA署長室》也於今日貼出數張2名員警身著新、舊制服，站在玉山主峰上的照片，表示「站在海拔標高3952公尺的玉山主峰，讓警察制服的30年傳承有了特殊的意義與價值。」

2名員警在玉山主峰上穿上新、舊制服，象徵世代交替，引起千人感動。(翻攝自《NPA署長室》)

2名員警在玉山主峰上穿上新、舊制服，象徵世代交替，引起千人感動。(翻攝自《NPA署長室》)

署長室貼文也提到，警察制服使員警在執法時堅定信念，「面對眼前危險也能在所不辭，奮不顧身並不是因為我們比別人勇敢，而是它帶給我們的使命與無懼。」並於最後感性說道「謝謝當前這身制服陪伴我們走過無數的街頭，再過四天，即將換穿警察新制服，也請多指教，繼續做我們的神勇戰袍。」

貼文也引起民眾熱烈迴響，有人表示「太棒了，感動」、「新制服好好好看，男警帥、女警美」、「新制服好看很多」，但也有人認為新制服顏色偏暗，表示「執勤時一定要穿反光背心，太暗了顏色」。

(中時電子報)