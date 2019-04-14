美國已經批准出售SM-3標準3型長程防空飛彈給日本，以充實日本的反彈道能力。這是美國盟友當中，得到最大一批標準3型的紀錄。

防衛新聞(defense news)報導，據美國國防部的說法，這次軍購是56枚的SM-3 Block IB飛彈，估計總價為11.5億美元。日本希望這批軍售除了飛彈本體，也能得到美工程和後勤的支持，以方便未來維護這些飛彈。標準3型的主要承包商分別是雷神公司(Raytheon )和英國BAE系統公司。

SM-3是一種艦載防空系統，但是主要功能不是打飛機，而是用於攔截短程和中程彈道導彈，是海基神盾防禦系統的一部分。SM-3 Block IB全長6.55公尺，直徑34公分，彈體呈3節式，第1節MK 72固體助推火箭，在燒畢後燃第2節MK104火箭，在燒畢後接近太空，點然第3節MK136火箭，帶著動能撞擊器(Kinetic Warhead)撞向具威脅的彈頭。標準3型具有雙色紅外線尋標器，而撞擊器還有10具姿態控制系統，可以迅速轉向不錯失目標。與早期版本的標準3型相比，Block IB具有更好的機動能力。

標準3型block1A與1B，兩者差別不大，在尋標器與動能撞擊器有更新。(圖/美國飛彈防禦局)

日本擁有6艘能夠安裝SM-3的神盾驅逐艦，分別是金剛級的4艘與愛宕級的2艘。2018年9月，愛宕號在夏威夷的一次試驗中，成功以SM-3 Block IB擊落彈道靶彈，證實海基神盾防禦彈道飛彈的可行性。

日本也選擇陸基神盾系統，安裝在南北兩端，以提高防禦彈道飛彈的能力。

(中時電子報)