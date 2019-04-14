高雄市長韓國瑜美西時間13日下午出席「全球玉山經濟論壇」，會後受訪時批前3任總統20多年搞壞台灣經濟。陳水扁兒子、高雄市議員陳致中跳出來嗆說：「搞殘經濟的應該是國民黨」，卻慘被網友酸。

韓國瑜火力全開 再批3任總統搞殘台灣經濟（中天新聞）

韓國瑜直言，「過去3任總統都是台大法律系的，但他們做完後，台灣經濟跟競爭力基本上已經殘廢了，這20多年來，台灣鬼混得很厲害。」一次罵到馬英九、蔡英文和陳水扁3位總統。

陳致中今天晚間回嗆，亂批評前朝、謾罵中央並不會直接兌現自己的競選支票。並指搞殘經濟的應該是國民黨，8年的經濟成長率平均2.8%，遠低於陳總統8年的4.8%，最後陳總統兩年甚至達到6%，失業率降到3.9%。而當時中央政府總預算達到史上罕見收支平衡，歷史會評判，數字會說話。

陳致中還說，陳前總統並未默認ㄧ國兩制，沒有出賣主權，一樣可為台灣拚經濟、顧好人民生活。市民引頸期盼高雄市的改變發展、生活改善，但韓國瑜卻花329萬，飛上萬公里去美國參加兩場閉門座談，對於跳票的政見無所交代。對於選總統一事，也不敢講清楚，曖曖昧昧，三心兩意。

陳致中甚至酸韓說，選前口口聲聲要讓高雄發大財、變首富，結果還沒發財，市府卻要先砍市民的社福補助，令他不敢置信。

網友反酸說：「最沒資格嗆聲就你們一家，錢沒吐出來，人民經濟哪裡會好。」、「對呀，阿扁8年毀國不倦，子承父業。」、「阿中啊，妮可怎麼說...」、「阿中跟網軍們先別急嘛，都一樣爛的。」

(中時電子報)