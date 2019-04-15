全國舞獅舞龍鼓藝錦標賽14日熱鬧登場。（謝佳潾攝）

中華民國龍獅藝陣協會成立至今30年，不僅深耕校園力推龍獅鼓藝運動的傳統美，還年年全台四處舉辦「全國舞獅舞龍鼓藝錦標賽」，就為讓傳統文化回歸單純本質，消弭外界對廟會總是打架鬧事的壞印象，而今年首場賽事14日在九如鄉北玄宮登場，吸引不少國內外好手前來參賽。

中華民國龍獅藝陣協會祕書長王宏隆指出，舞龍、舞獅不僅是民間游藝，其所表現出的喜、怒、哀、樂、疑、嗔、動、靜、翻、滾、穿、跳等，都是勇猛且生動的人性化象徵，而在鑼、鼓、鈸的配樂中，全團同心協力用智慧與汗水舞活龍獅也凝聚民心士氣，這是項多美又值得傳承的傳統文化。

然而，他也不諱言地說，目前廟會文化在世人眼中已與打架暴力幾乎畫上等號，多數家長不喜歡讓孩子接觸與廟會有關的事，但龍獅鼓藝的本質真的是好的，只是太多外在因素導致變質，因此協會才會長年深耕學校，讓小朋友從小就認識到真正的傳統廟會文化。

他說，協會成立之初，即開始與學校、宮廟合作舉辦「全國舞獅舞龍鼓藝錦標賽」，平均每年辦2場，而最高紀錄是1年辦4場，且場場都有馬來西亞、越南等外國人組隊參賽，由此可知以正向發展龍獅鼓藝文化，不僅深受家長支持，也吸引國際眼光。

今年首場「全國舞獅舞龍鼓藝錦標賽」選在九如鄉北玄宮登場舉辦，現場不僅塞爆屏東、台東、台中、高雄、新北、宜蘭、台南、新竹、基隆等地組隊參加的國中小學生，家長們也在旁搶拍並為自己的小寶貝加油。

(中時 )