韓哈佛演講批蔡無能 各界讚「達總統格局」

高雄市長韓國瑜日前在哈佛大學閉門座談時，喊出台灣「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」的口號。國民黨草協聯盟發起人李正皓指出，把韓國瑜、民進黨的格局拿來比一比，誰贏一目了然。

李正皓指出，韓國瑜的格局是「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己。」民進黨的格局則為：「國防靠掃帚、科技靠唬爛、市場靠鎖國、努力靠爹娘。」

李正皓點出，民進黨執政後，行政院長蘇貞昌曾說用掃帚跟解放軍打仗；而台大排名一直掉，還在卡管，永遠不重視基礎科學培育，唬爛國艦國造、機械與互聯網產業上兆，其實台灣只能做艦艇的外殼以及在馬克杯印上潛艦的貼圖造型，至於核心技術與艦艇引擎，還真的是天邊一朵雲，看得到、摸不到。

李正皓強調，明明全球最大的市場是在對岸，但為了意識形態，民進黨中斷與對岸的官方或非官方聯繫管道，搞得唯一的市場只剩下2300萬人的內需小市場，年輕人能怎麼辦？當然只能自求多福，沒家人靠的靠拜拜，有家人靠的就靠爹娘囉！網友對此神回說：「民進黨最後一句，努力靠抹紅。」

(中時電子報)