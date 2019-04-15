座落在大安區中的一個巷子內，眾多美食及小吃集中之地，信維市場的黃金地段，pizza hut旁邊的神祕大樓，原來爸爸們下班後都聚集到這裡。陪伴寶寶不再是媽媽一人的事情，而是爸爸也能參與在其中。「壹壹產後護理之家」從建築物外觀的打造，到內部空間的設計，除了為媽媽營造一個舒適的環境外，大部分的空間設計都是衝著爸爸而來!

「壹壹」就像一座「無毒城堡」，強調建築物不是比奢華，講究的是誠意跟濃濃的人情味。(圖片來源:中時電子報提供)

「一期一會」建立與客人的緣份

「壹壹」清水模設計，就是為以月子中心作為主要的需求，而非大樓改建，內部的設備以及空間也較為與眾不同。「壹壹」給予每一位到這裡的媽媽最好的照顧，將第一次的見面，也當成最後一次的見面，十分珍惜人與人之間相處時光，打造出不止氣氛的「溫度」，也是緣份的「溫度」，品牌精神「一期一會」也由此產生。

經理鄧逸婷表示「壹壹面對每位來到這裡的爸爸媽媽，都當成自己的家人一般，細心呵護。」護理人員跟孩子之間的情感更是好的無話可說，就算本身沒排班，也願意額外撥空夜裡照顧嬰兒。(圖片來源:中時電子報提供)

壹壹產後護理之家」的吉祥物「柴犬」，日本家家戶戶必養寵物之一，默默的守護主人，也象徵著護理之家細心呵護每位到來的媽媽跟新生兒。(圖片來源:中時電子報提供)

壹壹用心安排的衛教及心靈課程

為了幫助媽媽們身心靈都健康，飲食上每周六會請廚師烹飪外，各種心靈課程跟寶寶互動課程更是豐富又多元。「護理之家」特別為媽媽設計了「五感課程」為的讓媽媽有機會走出室內，透過放鬆五感，及與其他媽媽的互動交流，讓媽媽有同儕同伴，心情自然愉快不孤單，也可避免把注意力集中在爸爸身上。

原來在照顧嬰兒的事上，爸爸也能參一腳。「護理之家」開設了「新爸爸專屬課程」並且將爸爸們聚集在一起，就像參加社團一樣，讓爸爸置身在團體中，放下心中彆扭、尷尬的感覺，專心參與「嬰幼兒按摩－肌密小時光」，進而提升親子間的依附關係，而且父親越早接觸嬰兒，有助於寶寶未來學習成就表現也會較好。

一個完全專屬媽媽跟寶寶的安全空間，素雅的日式建築，連爸爸待在裡面也不會膩。(圖片來源:中時電子報提供)

一間「不是最便宜，但是CP值最高的空間」以短毛地毯取代木頭地板，房間採透光，讓媽媽隨時可以欣賞窗外的風景。(圖片來源:中時電子報提供)

為新手爸比打造的專屬空間

假如爸爸覺得感到疲憊了，也可以享受「壹壹」提供的spa設備，甚至是10坪以上房型皆擁一房一廳，讓爸爸也能享獨立休憩空間，獨院露臺戶也有安排園丁隨著四季的轉換而改變耕種的植物，爸比也能放鬆自己的心情而非24小時守候在妻子跟孩子身邊。

簡單來說，「壹壹產後護理之家」不僅在環境設計上，服務上，人際互動上，處處都能感受「溫度」，讓爸爸可以安心地把媽媽安置在這裡，下班以後自己也能來「壹壹」休息或探班，如果半夜想要吃宵夜，巷弄附近到處都是小吃，爸爸也不愁肚子餓。

夫妻還找不到合適的月子中心，不妨給「壹壹」一個機會，開幕期間有各種好康優惠，訂房1個月以上還可享有贈禮跟房價回饋的驚喜。讓每位來這裡的媽媽懷孕第十一個月，都可以順利「蛻變」成為漂亮的新手媽咪。

(中時電子報)