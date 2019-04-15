Ben Simmons has a message for Sixers fans pic.twitter.com/AY3MDYHd4l — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月13日

七六人14日爆冷在主場102比111輸給籃網，看到自家球員如此差勁表現，費城球迷竟用噓聲伺候，讓七六人主控班西蒙斯賽後不滿嗆聲，「如果球迷噓我們，那就去支持對手！假如你是七六人球迷，卻發出噓聲，那就去支持對手！」

其實班西蒙斯反應也太激烈了，畢竟他自己表現確實欠佳，除了只拿9分、3助攻，罰球更是離譜的罰5中1，難怪「小飛俠」布萊恩先前建議他趕緊苦練三分外線與罰球，否則他永遠沒法真正成為頂級球星，但西蒙斯恐怕沒聽進去。

比起班西蒙斯的幼稚嗆聲，吉米巴特勒的回應成熟多了，「我能理解主場球迷噓我們，因為他們希望看到贏球，我們也想！我保證假如周二第2戰我們贏了，他們絕對不會噓我們，這就是解決方法，至於西蒙斯的反應，我不會說什麼。」

就連七六人真正「一哥」恩比德，也跟巴特勒抱持同樣想法，「我愛七六人球迷，他們花了大筆錢買票進場，當然想要看到我們贏球。事實上，當你沒投進，球迷就開始噓，當你下次又有機會出手，總是難免陷入猶豫，因為怕被噓。」

「但對我來說，這不會造成困擾，卻對某些隊友有可能變成困擾，我認為所有人都要做更好，包含我們球員與球迷都一樣，我們都需要把球賽贏下來。」恩比德表示，只能說班西蒙斯就像個不成熟的小孩，卻忘了如今他已是職業球員。

(中時電子報)