《壹週刊》去年3月間刊登「言承旭直搗香閨，林志玲祕密愛巢曝光」，圖說寫到激似林志玲的女子關紗門，林志玲不滿隱私權遭侵犯，提告求償1000萬元，士林地院審理後，認為林志玲雖為具知名度的公眾人物，但享有憲法保障的隱私權，判週刊總編輯等須連帶賠償80萬元，全案可上訴。

(新聞來源：中時電子報)

●●法律評析

新聞記者有自由蒐集、採訪並查證新聞資料之權利，這是受到憲法第11條所保障的基本權利。事實上，為確保新聞媒體能提供具新聞價值的多元資訊，滿足人民知的權利，形成公共意見與達成公共監督，以維持民主多元社會正常發展，新聞自由是一個不可或缺的機制。

公共秩序維護法第89條：「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，處新臺幣三千元以下罰鍰或申誡。」條文明定警察機關對於跟追他人的行為是有裁罰權的，那新聞自由得否作為跟追他人之正當理由？

隱私權是受憲法保障的自由權，若沒有符合為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。私法上對隱私權的保護明定於民法第195條，隱私權是基於人格尊嚴及人格發展所必要保障的權利，得自主決定私生活領域不受他人侵擾，要注意的是，主張隱私權之人必須對該隱私有合理期待為原則。

關於隱私之合理期待，應包括活動者主觀上具有隱密進行其活動而不欲公開之意願或期待(即主觀隱密性期待)，且在客觀上已利用相當環境或採取適當設備，足以確保其活動的隱密性(即客觀隱密性環境)，例如在私人住宅、公用廁所、租用之KTV包廂、旅館房間或露營之帳篷內，進行不欲公開之更衣、如廁、歌唱、談判或睡眠等活動。

如果新聞採訪者的跟追行為，已侵擾個人於公共場域中得合理期待其私密領域不受干擾之自由或個人資料自主，則須衡量採訪內容是否具一定公益性與私人活動領域受干擾的程度。也就是，新聞傳播自由若要侵入個人隱私，必須其報導內容具有公共事務或與公共相關事務之公共利益為要件，屬於大眾所關切並具有新聞價值者(例如：犯罪或重大不當行為之揭發、公共衛生或設施安全之維護、政府施政之妥當性、公職人員之執行職務與適任性、政治人物言行之可信任性、公眾人物影響社會風氣之言行等)，如須以跟追方式進行採訪，且其跟追行為依社會通念所認非屬不能容忍，則該跟追行為具正當理由。

再看到案例，記者以具有4K影像畫質、全方位防手震、高素質會自動對焦等功能的數位攝影機拍攝窗簾間林志玲從事一般居家活動的影像，足認林志玲在客觀上已利用相當環境足資確保其活動之隱密性，若非跟拍記者利用科技設備、工具，私人活動將不致遭受窺探、竊錄，記者已然侵害林志玲具合理期待之隱私權，林得依民法向記者請求損害賠償。惟人格權遭受侵害致精神上受有痛苦之慰撫金賠償價額計算，還須評估到雙方身分資力與加害程度，且以實際加害情形與其名譽影響是否重大等關係來決定，不是每個個案的隱私權遭受侵害都會有相同的賠償金額數字，這點請民眾留意。

現今媒體利用資訊科技傳播的方式，影響力強大，稍有偏差，都會對被報導者造成難以彌補的傷害，所以公共事務資訊內容如涉及個人資料或隱私時，報導採訪時應特別慎重才是。

(中時電子報)