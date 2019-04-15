余香凝豪乳吸睛。(取自東網)

第38屆香港電影金像獎完美落幕，曾美慧孜憑著電影《三夫》摘下影后寶座，影帝則由資深戲骨黃秋生奪得。而本屆入圍包括最佳女主角共３項獎項的25歲女星余香凝，雖然最終抱蛋空手而歸，但卻因為表演時不慎走光，意外搶足版面。

余香凝昨晚在金像獎舞台上穿著一身桃紅禮服獻唱，胸前渾圓呼之欲出，讓觀眾視覺聽覺雙重享受，未料過程中，她疑似衣服太鬆，越唱禮服越往下滑，最終令胸貼失守，當眾走光。

(中時電子報)