王金平超霸氣地說，「打網球最正確的理由，那就是我熱愛打網球。選總統最正確的理由，那就是我熱愛這國家」。（圖/王金平FB）

前立法院長王金平之前發表過「我有一個夢」遭網友吐，不過，公道伯沒在怕，繼續宣誓選總統的決心！面對網路批評他堅持參選，會成為「卡韓」的絆腳石，他坦承韓的高人氣，但表示民調只是參考，自己有慢慢成長就好。並笑著說「誰卡誰都還不知道」。王金平還PO出一張打網球的帥照，感性說：「打網球最正確的理由，那就是我熱愛打網球。選總統最正確的理由，那就是我熱愛這國家」。超有哏PO文一出，馬上又引起網友來他的臉書留言啦。

王金平說，「一直以來，我們國民黨，每一個黨員都可以表達他自己的意見，大家可以暢所欲言。一直以來，我都尊重各種不同的聲音，我相信唯有靠制度才能讓這些聲音都被聽見，才能壯大我們」。所以王金平堅信，「民調有高有低，但金平相信唯有公正公平的初選制度，才能讓黨內團結不分裂。還是一樣，沒有人是誰的絆腳石，讓我們團結一心，重返榮耀」。

王金平更是超霸氣地說：「打網球最正確的理由，那就是我熱愛打網球。選總統最正確的理由，那就是我熱愛這國家」。並且整理聯訪摘錄，當中還回應有記者問說：「網路上出現有人稱您卡韓的狀況，院長怎麼看？」王金平笑說，「我講過啦，這個誰卡誰都不知道，哈哈哈，齁齁，那每個黨員都有他競選的這個參選的權力嘛，這個怎麼可以這麼講阿」。記者追問：「所以昨天提到的那個絆腳石說的話，會不會覺得太過了或怎麼樣？」王金平回：「哈哈哈，那個笑笑就好。好，謝謝！」

王金平這張哏圖，「選總統最正確的理由，那就是我熱愛這國家」一被PO出，馬上吸引許多網友討論，有人酸說「邏輯應該是你愛當總統吧…」、「選總統正確的理由，那就是我熱愛選總統」、「熱愛國家不一定要選總統，當民進黨台獨在起肖時候，沒有聽過你吭聲，現在也不會有人要幫你」、「華麗的轉身會得到了尊重，謝謝」、「誰卡誰不知道...看到你要選就想笑真的」、「選總統正確的理由就是你權力薰心」、「如果黨內出選你沒過呢？」

不過，也有網友表支持，「唯一支持王金平退黨參選！」、「展現愛國的決心，人民會看在眼裡。外面的風風雨雨，終究會雲淡風輕」、「堅持下去！加油」。

(中時電子報)