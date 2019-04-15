嘉義縣民雄鄉一間豆奶攤，一年前傳出高達46人集體食物中毒的事件，甚至有一名男碩士生在食用食物後暴斃身亡，疑似是該名男碩士生的妹妹13日在社群軟體上發文，指控該間豆奶攤不僅不承認自己做的食物有問題，近日又換掉招牌、改名後，繼續在原地營業，讓網友憤怒發起抵制，店家卻乾脆將地標關掉。

該名女網友在《Dcard》上發文表示，男碩生過世至今近一年，豆奶攤業者卻從未給過受害者一句道歉，也不承認自己做的食物有問題，並將招牌換掉，改名後繼續在原地營業，讓她無法接受，PO文希望大家不要再前往消費。

貼文一出立即引起網友熱烈迴響，更有網友在財政部官網查出，舊豆奶攤雖掛名「歇業中」，使用同一地址的新店家卻沒有任何登記資料，令網友群情激憤，到新店家的Google地圖評論上洗負評，店家則將地標刪除。

《自由》報導，據了解，已故男碩生為去年4月前往該攤販消費後，遭沙門氏菌感染並惡化成敗血症，引起發高燒、上吐下瀉等症狀，但因該男碩生獨自住在宿舍，來不及就醫才導致憾事發生。事後衛生局責令業者營業至今，並針對豆奶攤保險金額太低進行開罰。

(中時電子報)