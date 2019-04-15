【 小英做什麼 EP2 】小英總統魔術初體驗！（影/蔡英文YT）

魔術師一見到蔡總統就送了一把空心菜，而蔡英文的murmur（呢喃）回答：「謝謝！我喜歡吃空心菜！」（圖/翻攝自蔡英文YT）

總統蔡英文推出新的系列影片「小英做什麼」第二集，這次跟魔術師合作，近距離看魔術師變魔術，有趣的是一見到蔡總統就送了一把空心菜，讓現場幕僚也爆出笑聲。而蔡英文的murmur（呢喃）回答：「謝謝！我喜歡吃空心菜！」讓網友們全炸了，尤其是英粉更是開心狂嘯。

過去蔡英文因為政策被外界認為「空洞」，而被嘲諷是「空心菜」。蔡英文在YouTube頻道分享魔術初體驗，魔術師吳何一開始竟然就先送上一把「空心菜」當見面禮給總統！但其實是要請蔡英文挑一張牌，在牌上簽一個可以代表台灣的詞彙，而蔡英文寫的是「民主」。

隨後他也展示了一段近距離魔術，吳何把這張牌變不見後，最後竟然跑到當初的那一把空心菜上面，讓蔡大開眼界。吳何笑說，這張牌經過總統簽名後，會有總統命，「即使把它放到谷底，一樣會跑到最上面」。由於台灣硬菜是空心菜的台語，蔡英文也發揮文青本色地說，「台灣硬菜」就是，護民主、保主權、衛自由。

影片一出，馬上讓網友炸鍋了！英粉們紛紛狂嘯留言，「每句話都有雙關，太有意思的影片！﻿」、「空心菜很好種很難被殲滅，最適合台灣﻿」、「感覺小英每次跟這些年輕人的合作都是發自內心的開心﻿」、「不畏被討厭的勇氣、堅持年改、平權、促轉等改革，造福世世代代的台灣人👍﻿」、「小英總統有霸氣承擔的氣度」、「無語啊！每一個手段都是梗！﻿」、「想不想從政？40歲了沒？感覺總統好像在招募新人」、「每句話都別有深意讓人會心一笑XD」、「硬蔡。我英派我驕傲﻿」。

(中時電子報)