曾經是歐美航線主力船的8,500箱（20呎櫃）貨櫃船，因為被萬箱，甚至兩萬箱貨櫃船取代，本月起中國大陸的泛亞航運將4艘該型船用在天津-華南國內航線，估計單位成本可降低三成。對此國內業界指出，台灣太小，沒有條件跟進，目前該型船較多用在日本、韓國、華北到印度或中東航線。

目前歐美航線主力船多已更換為1.4萬或2萬箱貨櫃船，陽明海運與長榮海運就與同業合作，以8千多箱貨櫃船經營天津、青島、高雄、新加坡-印度、斯里蘭卡航線。

泛亞這條航線原是以6艘4,700箱貨櫃船航行天津-華南，每個月提供9個航次，42,300箱運力。到了4月份換8,500箱貨櫃船航行後，仍為9個航次，運力則增為49,900箱，運力提升18％，隨著更多同型大船加入，未來航線運力將提高三成。

大陸外貿貨櫃平均每箱裝10噸貨載，但是內貿貨達15到20噸，因此8,500箱的船，試航滿載僅裝到3,146箱。

天津是大陸第三大內貿港口，華南的廣州則名列第一大，大陸正在推廣「散改集」，也就是散裝貨改為集裝箱（貨櫃），華北地區南下的貨主要是煤炭、鋼鐵、塑料、糧食等大宗貨物為主。華南北上的貨包括汽車、消費品、食品等。

2018年1月開始，大陸中遠海運集團已陸續接收了多艘2萬箱超大型貨櫃船，汰換下來的6,000-8,000多箱貨櫃船轉到亞洲區間與和大陸內貿航線。業界認為，能用一艘船完成原三艘船的運載量，是節能減碳，避免碼頭擁塞的作法，不過台灣太小不適用，亞洲有些國家港口吃水太淺也無法彎靠大型貨櫃船。

(工商 )