彰化縣長王惠美深夜到天后宮恭迎大甲媽，並親自扶轎送駕。(謝瓊雲攝)

彰化市天后宮外的永樂街被優勢警力淨空阻隔人群。(謝瓊雲攝)

大甲媽鑾轎在天后宮駐駕不到五分鐘隨即起駕。(謝瓊雲攝)

大甲媽鑾轎自彰化市天后宮起駕回鑾，鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤抬轎，王惠美、前議長白鴻森和前立委陳杰等人扶轎送駕。(謝瓊雲攝)

大甲媽深夜駐駕天后宮不到5分鐘

大甲媽祖回鑾，15日凌晨零時30分左右抵達彰化市永樂街天后宮，鑾轎轉向後駐駕內殿不到5分鐘，隨即再度由彰化縣長王惠美、前議長白鴻森等，隨大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人扛轎送駕，大甲媽祖在彰化縣境內，王惠美共四度接轎，創下紀錄。

彰化人瘋媽祖，加上周末假日，信眾人潮暴增，幾乎陷入全城瘋狂程度，大甲媽鑾轎直至14日晚間將近10點才終於抵達彰化大埔路市區，但進入市區後，因為彰化警方大批警力進駐維安，在重要路段路口全淨空，媽祖鑾轎開始加速趕路，但到天后宮仍比原定9點駐駕、11點起駕，延誤了3小時，只能匆匆停留5分鐘隨即再度起駕。

就任縣長第一年的彰化縣長王惠美，8日傍晚已在彰化市中山路三段接轎，13日晚間則專程到北斗奠安宮、14日一早9點先到員林福寧宮、深夜再前往彰化天后宮恭迎媽祖停駕、駐駕，四度接轎，展現虔誠敬意。

王惠美說，感謝警方辛苦動員數千警力在縣內各處維安、管秩序，遶境沿途都備有澎湃的食物飲料款待香客，希望這些天來數十萬名在縣內各處隨香的媽祖信眾，都能感受到彰化鄉親滿滿的熱情與對媽祖的崇敬。

根據了解，不只對大甲媽展現超強誠意，王惠美在白沙屯媽祖9日傍晚進入彰化市區中山路段時獲悉，就在縣府等候，並在白沙屯媽祖鑾轎抵達彰化縣政府外路段時，主動上前敬獻鮮花花束向白沙屯媽祖祈福。

14日深夜10點，獲悉白沙屯媽祖回鑾駐駕鹿港鎮大慶通運公司過夜，也再度前往參拜祈福。一來一回，兩大女神在彰化縣境內一前一後同行，彰化縣長王惠美合計六度前往拜媽祖，誠意十足。

此外，王惠美身為前鹿港鎮長，福興埔鹽一帶年度重頭戲、已有188年歷史的「同安寮十二庄媽祖遶境祈福活動」，王惠美也在13日隨隊伍前往鹿港天后宮恭請進香媽回鄉內十二庄，展開兩天一夜的遶境祈求賜福活動；有幕僚私下打趣說，彰化人瘋媽祖的熱潮，從縣長王惠美身上就能感受到滿滿的熱情與敬意。

(中時 )