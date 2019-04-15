高雄市長韓國瑜訪美期間，連批前3任總統鬼混20多年，搞殘台灣經濟，美西時間14日上午他接受媒體聯訪，火力更加猛烈，先回批蔡英文不要找藉口，重點是要顧老百姓生活感受，也質疑馬英九退休後才辦經濟論壇，「不曉得他的心態是補償作用嗎？」最後再回應陳致中說他爸爸對台灣經濟有貢獻，韓毫不客氣直言，全台灣人民都看得見，「到底是台灣有錢，還是他家有錢？」

蔡英文總統在臉書貼文「拚經濟不是喊口號」諷刺韓國瑜，韓回應表示，民進黨有很多理由、藉口，重點是2019年4月此時此刻，台灣人民感受到的經濟生活如何？執政3年了，不管喊的是什麼口號，重點是回歸老百姓生活感受，多數台灣人經濟確實辛苦，完全騙不了人。

至於陳致中認為他父親阿扁在總統任內，對台灣經濟相當有貢獻，韓國瑜重炮抨擊，到底是台灣有錢、還是他家有錢？台灣人眼睛很亮，不要再去唬弄欺騙，民進黨支持者有很多知識份子，也有基層民眾，民進黨執政如何向他們交代？

韓國瑜也批評馬英九要辦經濟論壇，「我是不好意思說，8年總統任內該做的，衝經濟、顧人民，讓台灣經濟永保優勢，到底有沒有做到？這個大家自有評論！」韓說，退休之後再來辦經濟論壇，不知這種心態是補償作用，還是希望全國民眾關心經濟，他無法理解，但如果馬英九邀請，他會看時間行程，當然樂意參加，不過最重要是手上有權力時，多幫人民做些什麼。

媒體追問，是否對馬英九當年執政不滿意？韓國瑜說，他講得很清楚，台灣3位台大法律系的總統，快把台灣經濟搞殘廢了，不用再講個別的。

對於NCC開罰中天，韓國瑜表示民進黨在黨外時期痛恨3件事，包括國民黨黨政不分、司法不公、媒體不公，現在民進黨執政後，媒體這塊開始緊縮，拿到權力後自己打自己的臉，幹一樣的勾當，還變本加厲。

他呼籲民進黨的支持者要擦亮眼睛，從NCC開罰中天很明顯看出來，台灣言論自由正在緊縮，「民進黨不是自我矛盾嗎？」

(中時 )