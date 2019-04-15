韓國瑜與洛杉磯華僑聚會，現場氣氛熱絡。（林宏聰攝）

韓國瑜在洛杉磯受到華僑熱烈歡迎，僑界聚會一場比一場瘋狂，美西時間14日上午的茶會，氣氛宛如佈道大會，群眾高喊「選總統、救台灣」，並不時尖叫歡呼；韓國瑜似乎也隨著氣氛，語氣越來越激昂，提及日前出訪深圳、廈門遭扣「賣台」帽子，但他內心一點都不害怕，「因為我非常清楚未來整個中華民國要走什麼路子」，讓全場氣氛熱到最高點，國政層次的發言，離宣布參選總統似乎又更進了一步。

洛杉磯這場茶會吸引上千人參加，韓國瑜致詞前，主辦單位安排當地僑領上台致詞，但群眾明顯就是要看韓國瑜，竟群起鼓譟，德高望重的僑界領袖們只好草草結束致詞，趕緊下台。

韓國瑜在群眾歡呼「選總統、救台灣」聲中上台，華僑太過熱情，讓他只好出言制止「請稍微安靜一下」，全場才靜下來聽他致詞。

韓國瑜說，2年前他只是賣菜的，選完市長，全家現在像演藝界的一樣，整個家庭走調變樣，但家庭事小，接觸民眾感觸事大。他日前出訪新加坡、馬來西亞、港澳、深圳、廈門，這趟到波士頓、洛杉磯，看了很多地方，也想想台灣現況。

他常感慨孫中山倡導的三民主義，今天到了高雄，卻發現另一種「三民主義」：民不聊生、民心思變、民氣可用，他感嘆，小時候驕傲驕傲台灣民主是華人地區最棒的，小時候父母要「反攻大陸，解救苦難同胞」，20歲當兵時，標語換成「三民主義統一中國」，讀研究所時口號又變成「經濟學台北，政治學台灣」，那段時間對台灣民主是驕傲的，滿足度很高，但現在真正變了，民進黨執政下的民主，真的令台灣人驕傲嗎？

韓國瑜說，最近去了一趟香港、澳門、深圳、廈門，被亂扣帽子說他賣台，但他的內心一點都不害怕，因為非常清楚未來整個中華民國要走什麼路子，「禿頭有禿頭的好處，腦筋很清楚的！」

他痛批，民進黨經濟建設一籌莫展，只好打他「賣台」，用人民心中的害怕換選票，得到政權之後，一群狼就出來了，繼續吃香喝辣、作威作福，平時不努力，選舉到了就說對手賣台，「我真的是看不起他們！」

他說，台灣藍綠都忽略一個重要因素，就是海外沒有一個像中華民族一樣，有5000萬的僑胞，對自己的民主要有信心，民進黨亂扣他賣台，他完全不害怕，只覺得對方愚蠢，他們是在製造仇恨，讓人覺得無聊，他對台澎金馬中華民國追求民主自由的決心，有百分之百的信心，而且5000萬華僑不管身在世界哪個角落，都是裁判，眼睛在看大陸、台灣生活制度、富裕程度各方面，是我們最重要支持的後盾。

韓國瑜妙喻，這次從波士頓到洛杉磯，感受華僑充滿情義，把「義」字拆開從下面往上看，就是「我、王、八」，我是王八蛋，別人才是好的，我要犧牲奉獻讓別人好，這種人當然重義氣；一番妙語逗得全場華僑樂開懷。

(中時 )