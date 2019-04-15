民進黨2020總統初選蔡賴之爭延長賽，又新闢了「誠信」與「網軍」兩個新戰場。民進黨地方黨部與黨籍民代服務處，近日也接到不少挺賴的抱怨電話，痛批民進黨延長初選，已違背創黨民主精神。港媒則分析指，蔡賴公開叫陣廝殺，看來雙方都回不去了。

前行政院長賴清德13日罕見呼籲蔡英文總統網軍停止攻擊，總統蔡英文隔天反擊說「攻擊我的遠多過於批評他的」「賴院長對他們有一定程度熟悉度」。香港媒體《中評網》分析指出，一直以來，網軍僅止於傳聞，但賴清德13日居然呼籲蔡英文停止網軍攻擊，公開的、正式的把網軍搬上檯面。

另在蔡英文、賴清德的臉書，雙方人馬擺開陣容廝殺激烈。賴清德14日最新推出強化國安修法、提升危機意識的主張，也馬上被網友打臉，反嗆他在行政院長1年5個月任內為何不做？

賴清德目前受對方陣營最多攻擊的還是「誠信」，指控他過去曾多次表態不參選，卻又出來參加初選；蔡英文也站上前線指賴清德作為一個政治人物，要領導國家、要承擔責任，誠信是最基本的條件。面對蔡的攻勢，賴清德陣營則錄製短片反擊蔡對他誠信的質疑。強調賴在台南市長、行政院院長任內，表達對同黨現任總統的支持，本來就是應該的，直到九合一選舉民進黨大敗，才決定投入初選。

蔡賴「網內互打」一波接一波，沒有冷場，民進黨的初選分裂戲碼，成了進行式。蔡英文日前呼籲以團結為目標尋求勝選，似乎已不可能。

(中時電子報)