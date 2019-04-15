◎中國時報

● 日前遭移民署驅離的大陸旅美學者李毅教授，14日在上海接受《旺報》專訪時指出，他在2017年5月與時任民進黨中國事務部副主任林琮盛會面、商談兩岸關係時，一切都照民進黨要求，會談文字紀錄也由民進黨經過「一天一夜」「修改」才對外發表，並將林的名片轉交國台辦及中央軍委對台部門參考，成為當時兩岸官方沒有聯絡渠道下、民進黨向大陸的放話管道。李毅直言，現在民進黨「政治壓力很大」，只能打「李毅牌」。

●高雄巿長韓國瑜在洛杉磯出席全球玉山經濟論壇，會後語重心長表示，過去3年台灣人民過得太苦，事實上20多年來3任總統幹完，讓台灣經濟、競爭力幾乎殘廢，「若韓流有一點點意義，就是提醒政治人物回到以民為本，不要動不動就扭曲、扣人帽子來獲得政權！」

●軍方人士透露，大陸殲11戰機在3月底穿越海峽中線，是刻意而為，加上大陸國台辦發言人馬曉光曾公開表示，「這是解放軍年度訓練計畫內的正常安排。」，我方研判陸機還會再越中線，陸機飛越中線，至少另有5種路徑，3月底飛的路徑，是距離本島較遠的飛法。

●《兩岸人民關係條例》政院版對兩岸政治協議設下高門檻。國民黨立委林麗蟬認為，增訂條文有模糊空間，比如何謂「政治協議」，條文並未明定，若民進黨將來把兩岸民生、經貿、教育文化相關協議都扣上統戰帽子，是不是也都會被定義為「政治協議」？

◎旺報

● 近日遭到移民署驅離的大陸社會學家李毅教授14日在上海接受《旺報》專訪時指出，他在2017年5月與時任民進黨中國事務部副主任林琮盛會面、商談兩岸關係時，一切要求都照民進黨要求的來處理，會談的文字記錄也是由民進黨經過「一天一夜」的「修改」才對外發表，並將林琮盛名片轉交國台辦及中央軍委對台部門參考，成為當時兩岸緊張、官方沒有聯絡渠道背景下、民進黨向大陸的放話管道。而他這次來台主要目的是觀光旅遊，剛登完玉山還不知道詳細情況，就被告知要被移民署驅離。對此他表示一定的諒解，說畢竟現在民進黨「政治壓力很大」，只能打李毅牌。

●大陸學者李肅等人原訂本月下旬赴台與智庫朋友交流，卻遭綠媒稱為「武統宣講團」，李肅14日表示，綠媒一派胡言，稱其創立的民間智庫有軍方背景更是荒唐至極，他將在台灣委託律師狀告綠媒誹謗罪，要求賠償名譽損失100萬美元。

●近期美國公債殖利率一度出現倒掛以及歐美經濟出現走緩跡象，使得市場風險偏好情緒略微降溫。柏瑞投信表示，經濟基本面數據優劣將暫時主導大陸A股盤勢方向，不過展望全年，大陸官方政策作多態度明確，加上金融供給側的結構性改革，將吸引更多國際資金流入，A股行情欲小不易，透過量化策略即可掌握A股牛市行情。

●在距山東省省會濟南約60公里處的平陰縣，是大陸有名的玫瑰之鄉，迄今有1000餘年的玫瑰種植歷史，每年4、5月分，萬千玫瑰競相開放，或徜徉在花海之中，或一品玫瑰做的美食，總有流連忘返之感。據介紹，目前平陰玫瑰花種植面積達到6萬畝，年產玫瑰鮮花2萬噸，全縣玫瑰深加工企業達到30多家，開發出了玫瑰花茶、玫瑰鮮花茶、玫瑰食品、玫瑰化妝品等130種系列產品，年產量5000多噸，直接經濟效益近10億元（人民幣，下同）。

◎工商時報

●再生能源發展條例」修正案上周五立法院三讀定案，這項立法的「大戶條款」明訂「用電大戶購買一定額度再生能源電力及憑證」，強制用電大戶有四種途徑使用一定比例綠電。值得注意的是，條文並規範用電大戶使用一定比例的綠電，必須走「電證合一」制度，不能只買憑證來符合法律要求。

●全球晶圓代工龍頭台積電法說會18日登場，是繼大立光法說後，科技產業景氣最重要風向球。法人表示，美費城半導體指數再創新高，台積電法說若能傳出好消息，有利於台灣科技股重新評價（re-rating），加權指數將有上調的機會。

●「很多人低估IFRS17跟ICS的衝擊」，壽險業者表示，金管會目前要求將大部分的獲利要保留在帳上，股東盡量用普通股增資，未來要增提多少準備金也都不確定，在2022年之前的變數太多，恐怕沒有人敢貿然併購壽險公司。

●壽險業大股東想靠賣老債分股利，未來恐怕行不通。為避免壽險公司美化帳面，出售早年投資的值錢債券，再化為盈餘分配給大股東，金管會將要求實現債券的資本利得，必須依債券剩餘年期提列為特別盈餘公積，若無法計算者，一律分十年提列。

(中時電子報)