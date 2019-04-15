本週星訊頻頻，土星、冥王星停滯，讓人感受到限制、被逼迫的感覺，有機會從頭開始，想要求新求變的壓力及改變之處。
水星4/17(三)下午進入進入白羊，重啟溝通、對話的契機，有想要說實話、表達內心想法的衝動，要注意避免發生爭執。
另一重要星象則是週一至週三，月亮進處女，引動「變動星座大十字」，變數尤以週二最大，大十字包含「火星雙子」對雙子人、新聞業、媒體環境、媒合業者的捍衛、檢討，學生、青少年也變得活躍，成為推動者與鋒頭人物。
太陽4/20(六)傍晚進入金牛，白羊尾深的階段，小心易有衝突、自我、急性子及不受壓抑的狀況。生活主場景開始步向下一階段：金錢、健康、身材、感官享受、美食等，金牛也與感官有關，覺得享受的物品，都會產生佔有欲，也因此覺得非多賺點錢不可吧，錢的討論、進出、調度，會是金牛月的重點。
冥王星25日開始逆行，土星30日開始逆行，屆時就像木逆一樣，也會帶來「另一波反轉」，跟「終於擔起責任、終於面對現實、終於想翻轉局勢」的破斧沉舟有關。月底之前這股「低氣壓」不分任何星座都能感覺得到，雖會令掃到颱風尾的人覺得委屈，但其實一切都「其來有自」，我們該先拋下委屈，「務實地看事件本身」，才是正確開箱土、冥逆行的方式。
重要星象：土、冥停滯、水星進入白羊、太陽進入金牛。
工作注意↓
白羊：有想法與主見，應專注於鞏固內部而非壤外
巨蟹：提起精神，做事有效率才能動起來
射手：拿出行動，抵禦勁敵，固守城池
魔羯：注意員工的問題，應清楚溝通、傳達指令
桃花注意↓
處女：價值觀磨合後的驗收階段
天秤：遇到傑出的人，有職場戀情的機會
天蠍：不要太著急，適合小別勝新婚
雙魚：小心太過遲疑或害羞，會讓人覺得冷漠
財運注意↓
獅子：更新形象，注意花錢要適可而止
水瓶：有調升的空間，積極爭取資源
健康注意↓
金牛：注意交通安全，小心刀火燙傷
雙子：身心靈的提升有助健康
(中時電子報)
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