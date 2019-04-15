韓冰也對這系列照片笑說，「報告各位，我裡面有穿褲子，不要誤會了」。（圖/翻攝自韓冰FB）

韓冰最新幫雜誌拍的美照圖組曝光了，獻出台灣時尚雜誌處女秀，拍了很多美照，造型風格讓人為之一亮，抹上大紅色口紅樣子超迷人。韓國瑜前天在美國受訪表示，「女兒拍這麼漂亮的照片，希望全世界最後一個知道就是她老爸。」對此，韓冰在臉書上對老爸撒嬌喊話了，「每次拍照老爸常常是我第一個分享的人！」

高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，除了是老爸勝選的幕後推手外，也曾在加拿大當過業餘模特兒，最近她獻出了台灣時尚雜誌處女秀，接受《VOGUE》專訪，她也開心在自己臉書上分享美照，果然引爆話題。而在美國進行訪問行程的韓國瑜，被記者問及韓冰拍《VOGUE》雜誌時的反應，竟神回了一句「女兒拍這麼漂亮的照片，希望全世界最後一個知道就是她老爸。」

韓冰稍早又在臉書新增5張雜誌照片，尺度超辣，有一套幾乎是下衣失蹤，粉絲都說正翻了。

接著，她又發文說要來平反一下，回應韓國瑜的「希望全世界最後一個知道就是她老爸」一說。韓冰說，「每次拍照老爸絕對不是最後一個知道的（他常常是我第一個分享的人），但每次跟他說完，只要不是他自己的事，下一秒就忘了，結論是他應該更認真聽女兒說話！！」韓冰也俏皮地用hashtag說，「老爸不要一直滑手機謝謝」。

另外，她也再回覆粉絲驚艷有關她在臉書新增5張雜誌照片，尺度超辣，有一套幾乎是下衣失蹤，直呼好正好辣，韓冰回說「#下半身沒有失蹤」、「報告各位，我裡面有穿褲子，不要誤會了」。

PO文一出，馬上吸引許多網友留言，「韓冰，下一次跟韓市長講話時，要求「眼睛看著我」，他聽完妳講話就不會忘記了！」、「爸爸不認真聽女兒說話跟讀女兒的訊息，該好好唸一頓阿(誤)」、「爸爸媽媽每天說的話都不聽了，哪還記得妳說的話」「他其實不是不知道，只是你長大了，他不想被說是一個不開明的老爸」、「好啦好啦！韓冰，妳爸爸逗妳的啦⋯」、「韓市長回國慘了，會被女兒唸😂」、「老爸永遠是關心女兒的，女兒永遠是老爸的甜心」、「爸爸那段新聞我有看到，感覺是個很可愛小粗心的老爸😂😅」。

還有網友說，「沒辦法，他太辛苦太忙了！」、「市長為了所有高雄人民疏忽了你，感謝你把爸爸貢獻給我們！」，韓冰也幽默笑回，「 沒問題，不過我是借喔要記得還我😆」

(中時電子報)