今天（15日）在東北季風影響下，清晨北臺灣會較涼些，低溫在19度上下，其他地方則約21到24度，白天北部及東半部高溫在22至26度，其中桃園以北及宜花白天仍有涼意，高溫約22到24度，比昨天降4到7度，中南部較不受影響，高溫仍有28到31度。

降雨方面，東半部、北部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其中中南部山區的降雨偏向以午後為主，而晚上之後北部地區的降雨將比白天來得多，至於中南部平地則為多雲。

未來一周天氣變化快速且不穩定，易有局部較大雨勢。氣象局指出，周二有道鋒面在台灣附近生成並通過，且鋒面結構佳，全台天氣不穩，到周三清晨前都可能出現較明顯雨勢；另外，周四之後又有新一波水氣接近，各地降雨再度增多，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

空品方面，今天北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)