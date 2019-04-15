Terry Rozier knocks down a double-clutch 3-pointer to end the third quarter and earns tonight's Play of the Game honors! pic.twitter.com/YqQpzIIEAr — Boston Celtics (@celtics) 2019年4月14日

東區第4種子塞爾提克15日跟東區第5種子溜馬上演一場充滿肢體對抗的防守大戰，結果塞爾提克技高一籌！靠著第3節拉出一波誇張22比3猛攻，塞爾提克最後以84比74逆轉擊退溜馬，雙方第2戰18日續在波士頓進行。

「我只是想要打得積極一點，更在正確的點上面，」攻下全場最高20分，外加7助攻、5籃板的厄文表示，「只要我夠積極，且扮演好領袖角色，自然就可贏球。」馬可斯莫里斯也有20分進帳，塔圖15分，荷福德10分、11籃板。

作客的溜馬上半場一度領先到11分，打完上半場，更以45比38領先地主塞爾提克，沒想到第3節進攻徹底當機，單節只有8分進帳，也讓塞爾提克趁機扭轉局面，甚至下半場曾領先到22分之多，溜馬下半場竟然只有攻下29分。

兩隊投籃命中率都低於4成，塞爾提克投77中28，命中率3成64，溜馬投84中28，命中率3成33，可見此役雙方防守達到多麼激烈的程度，塞爾提克雖創下本季單場得分最低紀錄(84分)，卻是首次得分低於100還能贏球。

(中時電子報)