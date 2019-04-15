DAME FROM DOG MOUNTAIN pic.twitter.com/bPtVAown55 — Trail Blazers (@trailblazers) 2019年4月14日

本季還沒贏過雷霆的拓荒者，卻在關鍵時刻找到勝利解答，那就是「雙槍」火力！靠著利拉德、麥科倫攜手轟下54分，拓荒者15日在主場以104比99爆冷擊退雷霆，完全無視雷霆明星後衛韋斯布魯克貢獻季後賽生涯第9次大三元。

拓荒者除了摘下本季遭遇雷霆首勝，更中止季後賽10連敗，關鍵就在利拉德末節獨拿14分，及時幫助拓荒者穩住領先局面，加上曾效力過雷霆3個球季的坎特，稱職扛下禁區攻守重任，拓荒者才有辦法在自家球迷面前順利贏球。

利拉德最後攻下30分，且有4籃板、4助攻、3抄截，才剛傷癒復出的麥科倫，一舉擺脫先前低迷，貢獻24分、6籃板及3助攻，坎特更拿20分、18籃板，其中抓下7個進攻籃板，更創他在季後賽生涯單場新高，阿米紐也有10分。

雷霆以保羅喬治26分、10籃板及4抄截表現較佳，韋斯布魯克拿下24分、10助攻與10籃板的大三元，可惜光靠兩名全明星球員的火力，還是不夠幫助雷霆拿下客場勝利，雷霆只好期待17日續在波特蘭進行的第2戰扳回顏面。

(中時電子報)