A near ace on No. 16, Tiger Woods extends his lead with two holes to play at #themasters pic.twitter.com/9IJRrbfYhc — Masters Tournament (@TheMasters) April 14, 2019

43歲的老虎伍茲(Tiger Woods)做到了，他15日在名人賽生涯第5度摘冠，也是暌違11年的首座4大賽冠軍。伍茲以1桿差距(-13)擊敗群雄，完成了高球史上最偉大的回歸。言語已經很難形容伍茲的毅力與鬥志，他摘冠後激動不已，觀眾瘋狂大喊「老虎！老虎！」伍茲靜靜擁抱身邊每個人，球評以「重返榮耀」總結一切。

2008年，老虎伍茲拿下美國公開賽冠軍，從此跌落神壇，被認為那是他生涯最後的大賽冠軍。因為受了很多傷與麻煩不斷的私事，老虎曾動念退休，但他最後證明了英雄與凡人的差別，那就是英雄永遠不會放棄。伍茲賽後仰天大吼、穿上綠夾克的鏡頭都將成為高壇不朽的畫面。

「我說不出話了，我嗓子都喊啞了，言語無法表達我的興奮。」奪下生涯第15座大賽冠軍的伍茲說：「這像兜了一個大圈，我爸爸在1997年這樣看著我摘冠，現在我也看著我的兩個孩子。」

伍茲在最後一輪打出70桿，總桿數275，強森(Dustin Johnson)、薛佛爾(Xander Schauffele)、柯普卡(Brooks Koepka)在後緊追，最後3人都以1桿之差並列第2。柯普卡在第12洞打進水塘自爆，強森與薛佛爾都是單日-4桿。伍茲抓下6隻小鳥，特別是第16洞他一桿上果嶺、一推進洞讓領先擴大到2桿，重現當年神力。他最後一洞打安全牌，錯失長推桿成為柏忌，但不影響勝出。

(中時電子報)