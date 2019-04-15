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高雄市長韓國瑜美西時間13日下午出席「全球玉山經濟論壇」，會後受訪時批3任總統20多年搞壞台灣經濟。前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中跳出來嗆說：「搞殘經濟的應該是國民黨」，韓國瑜一聽馬上回擊「到底是台灣人民有錢還是他家有錢，大家心裡都看得很清楚，不要再去唬弄、欺騙」。網友大讚夠嗆！

韓國瑜在接受記者訪問直言，「過去3任總統都是台大法律系的，但他們做完後，台灣經濟跟競爭力基本上已經殘廢了，這20多年來，台灣鬼混得很厲害。」一次罵到馬英九、蔡英文和陳水扁3位總統。

對於韓國瑜的批評，陳致中不甘示弱回嗆，罵中央並不會直接兌現自己的競選支票。更稱弄殘經濟的是國民黨，不是陳水扁。他更表示，陳水扁並未默認一國兩制，沒有出賣主權，一樣可為台灣拚經濟、顧好人民生活。反倒是韓國瑜花329萬，飛上萬公里去美國參加兩場閉門座談，對於跳票的政見無所交代。對於選總統一事，也三心兩意不敢說清楚。

韓國瑜對於陳致中的回應，馬上麻辣反擊。「到底是台灣人民有錢還是他家有錢，大家心裡都看得很清楚，不要再去唬弄、欺騙」。

網友聽到韓國瑜的犀利回擊，大讚「夠嗆！把臺灣很多人的心聲說了出來」、「到底是台灣人民有錢還是他家有錢」、「只能說台灣政壇比陳致中他們家有錢的，不多」、「總統一年的預算至少有兩兆新台幣，這些錢都花到哪去了呢」、「錢有陣子都跑到陳家去了不是嗎」、「砲火猛烈」！

(中時電子報)