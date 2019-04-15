民進黨中執會上周決議延長總統初選協調時程，蔡英文、賴清德的對決進入延長賽，該舉也引發不小爭議。對此，新北市議員唐慧琳列出14點，並諷刺表示這就是「民進黨作主的自由」。

民進黨延後總統初選引發議論，前國防部長蔡明憲日前宣布退出民進黨。蔡說民進黨2016年重返執政後，他的種種建言都無法獲得蔡英文回應。此外，中執會日前通過延長初選協調案，讓他只能以離開民進黨表達最深的沉痛，他籲黨尊重初選制度，堅持在公平制度下競爭。

對此，唐慧琳在臉書有感而發表示，民進黨作主的自由就是：公共場合沒有選台的自由、電視台沒有播誰的自由、NCC沒有維持獨立的自由、台大沒有決定校長的自由、民進黨沒有淘汰弱咖的自由、人民沒有只追求溫飽不搞台獨的自由、沒有打開鳥籠公投的自由、沒有追求兩岸和平共榮的自由。

唐也提及，台灣只剩下貪污犯趴趴走的自由、和民進黨一起玩台獨家家酒的自由、綠衞兵毀銅像裝神勇的自由、用敗選者聯盟組閣強姦民意的自由、拿掃把戰山上戰海上的自由以及初選延期延到老娘贏為止的自由。

她說若大家2020再投給民進黨，就表示人民有自虐傾向，屆時也只好恭喜大家「求仁得仁」了。

(中時電子報)