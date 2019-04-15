PG splits the defense. pic.twitter.com/tIFi1c4q85 — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年4月14日

15日宣告傷癒復出，且拿26分、10籃板與4抄截的雷霆明星前鋒保羅喬治，竟在賽後自爆，自從10日跟火箭打完後，他就再也沒有辦法投籃，甚至4天前連舉起自己肩膀都做不到，一直忍耐到15日這場季後賽才首次出手投籃。

「我想我們防護員做得很棒，讓我總算有辦法出戰今天的比賽，」先前因為肩膀拉傷缺席最後1場例行賽的保羅喬治表示，「我沒事，只是自從我們跟火箭的賽後，我還沒有投過籃。」喬治本季場均28分，是聯盟得分第2高球星。

但從保羅喬治15日的個人數據來看，他整整打了43分鐘，出手24次命中8球，包含三分球投15中4，如此誇張的出手數據，根本完全不像肩膀有傷的樣子，只能說雷霆醫療團隊太過神奇，或是喬治把自己的肩傷形容得太誇張了。

面對雷霆作客輸到季後賽首輪的第1戰，保羅喬治強調自己明天必定開始練習投籃，希望能在17日第2戰可以得到同樣多的出手機會，看來他真的打算把自己肩傷當作沒事，畢竟雷霆如果少了他，恐怕今年季後賽之路很快走到終點。

(中時電子報)