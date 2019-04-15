Nike新廣告慶賀老虎伍茲奪冠。（轉自youtube）

「大家希望他能做到，但沒人相信他能做到，結果他還是做到了。」老虎伍茲(Tiger Woods)勇奪2019名人賽冠軍。從1997年穿上綠夾克、首次摘下大賽冠軍到今日，43歲的伍茲略顯滄桑，但他永遠是球迷心中的高球英雄。

伍茲奪冠也勾起大家當年的美好回憶，Nike更是立即上架了最新廣告「同一個夢」，如果是一路守候著伍茲的老球迷，很難不被這些畫面感動。

「這很瘋狂，一個43歲的人，歷經過所有巔峰與低谷，剛剛拿下了生涯第15座大賽冠軍，他追逐的始終是同一個夢，一個從他3歲時就開始做的夢。」伍茲幼年的這個夢，就是成為下一個尼克勞斯(Jack Nicklaus)，高球史最偉大的人物。

去年5月時，伍茲公開稱讚籃球明星詹姆斯(LeBron James)，「還有麥可喬丹(Michael Jordan)和葛瑞斯基(Wayne Gretzky, 冰球大帝)，區分這些偉大選手和一般選手的關鍵在於持久力。」伍茲很羨慕這些名將可以在生涯晚期保持競爭力，而他自己在2008年(32歲)之後就沒有再獲得大賽冠軍。

2009年感恩節，伍茲爆出婚外情醜聞，雖然球迷不離不棄，但也有人只等著看他笑話，直到今日伍茲證明了自己是真正的傳奇。體壇各界的名人，包括他的老球友川普(Donald Trump)也第一時間發文恭賀。外界好奇伍茲是如何挺過這10年的，大概就如Nike說的「#無論多麼瘋狂，永遠別放棄追夢。」

(中時電子報)