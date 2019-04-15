大陸湖南一名17歲高中生小洋(化名)多日未到校上課，被發現陳屍在租屋處客廳內，遺體頭部套著塑膠袋，手腳被捆綁，經調查，小洋疑似是模仿色情網站的「窒息性愛」內容慘死，警方排除他殺原因。

綜合陸媒報導，本月3月30日，校方發現小洋沒有到校上課，致電給小洋的母親，母親前往小洋租屋處查看時，發現他離奇死在客廳，警消人員到場時以人工呼吸搶救，仍回天乏術。警方調查，小洋手腳被捆，頭套塑膠袋及紗布仰躺，眼睛充血，符合窒息死亡的特徵，他身上也沒有外傷，現場亦無外力介入跡象，警方排除他殺可能。

警方調查，小洋上月使用母親的手機，搜尋過「動漫人物上吊」、「36吋口徑有多大」、「呼吸抑制方法」、「塑膠袋套頭」等內容，另外在小洋抽屜、書包內發現粉紅色繩子，推測小洋想模仿色情網站情節，不慎窒息身亡。

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