一位新崛江攤商不滿媒體為何要一直攻擊新掘江，貼出新崛江人潮照片。(韓國瑜後援會)

一位新崛江攤商在不滿媒體為何要一直攻擊新掘江，貼出新崛江人潮照片。(韓國瑜後援會)

高雄市長韓國瑜上任後，帶動高雄觀光人氣，然而綠媒多次報導新崛江商圈生意不振，桃園市議員王浩宇也PO照片酸新崛江「週末下午空蕩蕩」。一位新崛江攤商在「韓國瑜後援會」不滿表達「我們只是認真做生意的小販，市長的認真我們都有感覺到，媒體為何要一直攻擊新掘江，幾乎都有買氣 為何要唱衰新掘江的我們!」

來自全台與世界各地的許多韓粉在高雄市長韓國瑜上任後，前往高雄旅遊。然而，不斷有綠媒報導韓流蜜月期過了；新崛江沒落；新崛江商圈生意不振；新崛江人潮少一半等。被網友封為「全國不分區議員」的王浩宇也插一腳，拿著照片酸高雄新崛江商圈「週末下午空蕩蕩」，被打臉張冠李戴，拍玉竹商圈即將改建的「原宿廣場」空店面，來代表整個新崛江商圈。

北漂媽媽潘金英當時也痛批王浩宇指鹿為馬。潘強調，自己今年初才接受電視台邀請、前往新崛江拍攝美食宣傳影片，當時滿滿都是人潮，走路還要人擠人，那來「人氣衰敗」之說？新堀江商店街永續發展協會總幹事楊翔茗抨擊，王浩宇的發文不是沒常識，就是蓄意抹黑。原宿廣場與新崛江商圈分屬不同商圈，經營團隊也不同。

有新崛江攤商在「韓國瑜後援會」不滿表達「我們只是認真做生意的小販，市長的認真我們都有感覺到，媒體為何要一直攻擊新崛江，幾乎都有買氣 為何要唱衰新崛江的我們!」

網友留言「因為這道韓流再這樣下去，很可能壓垮很多人的政治生涯的最後一根稻草，甚至整個黨，他們不接力的猛打嗎？」攤商回覆「黨的廝殺與人民生計何干，為何要弄辛苦的小販。」其他人再回「人民的生計改變，揭開了黨的騙術鍋蓋，騙術被揭發，影響了黨的生計，對黨來講，是你的生計重要，還是黨的生計重要。」

其他人也說「不只新崛江 現在高雄週末人潮都不少」、「說老實話新崛江的狀態比我去年9月來好多了，至少一堆出租的變少了」、「不攻擊的話，民進黨就快倒了阿」、「選前綠營說高雄是他們的母親，選後拚命打擊母親……」、「攻擊的都別縣市的啦！看你們賺錢心裡酸，因為自己的市長不是韓國瑜!」

(中時電子報)