肥胖有礙健康，腰圍肥胖更具心臟病、糖尿病風險，根據美國最新研究顯示，腹部脂肪過多還會影響大腦健康，恐會萎縮，增加阿茲海默症風險。

大腦灰質由神經元組成，而白質是由連接灰質的神經纖維組成。隨著年齡增長，大腦中的灰質和白質體積逐漸減少，增加罹患阿茲海默症的風險。

《元氣網》報導，美國神經病學學會「神經學（Neurology）」期刊今年發表一份最新研究，研究人員追蹤9652名、平均55歲參與者，進行質量指數（BMI）與大腦的灰、白質體積比較。

結果，BMI值較高（肥胖指標）的人，相較於BMI值正常的參與者，大腦中的灰質體積要低得多。腰圍粗大會影響中樞神經系統，但研究人員坦言，還需要更多研究來佐證。

研究人員更發現，肥胖與大腦特定區域的縮小間存在關聯，他們會進一步研究，也許有朝一日，規律量測BMI與腰臀比，能決定大腦的健康。

(中時電子報)