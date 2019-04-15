千年一遇美少女辣照連發 連身褲挖洞到腰引暴動 08:402019/04/15 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 橋本環奈被譽為「千年一遇美少女」。(圖／翻攝自推特) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 橋本環奈辣照引網友暴動。(圖／翻攝自推特) 橋本環奈肌膚晶瑩剔透。(圖／翻攝自推特) 被譽為「千年一遇美少女」的日本女星橋本環奈，日前剛滿20歲的她，童顏外表下更添女人味，近日她在推特曬出多張雜誌側拍照，罕見大露美背，讓粉絲看了全暴動，直呼「嫁給我吧！」 橋本環奈穿上牛仔連身褲，背後挖洞露出雪白美背，一路露到腰間，對著鏡頭擺出撩人姿態，完美展現前凸後翹好身材，散發小女人魅力，另外，還有近距離拍側臉，肌膚晶瑩剔透，完全看不出瑕疵，網友看了全暴動，直呼「最近真的太性感了」、「嫁給我吧」，不過也有粉絲吃醋「不要露太多讓其他人看啦」，引起熱議。 (中時電子報) #橋本環奈 也許您會感興趣 推薦閱讀 買台粉絲頁？ 陸：自導自演假新聞 04:092019/04/11 三上悠亞書法處女秀 致敬「老司機」多年愛戴 17:032019/04/11 NINE PERCENT剩半年 粉絲憂難合體 04:092019/04/13 李玟攻蛋未開賣 黃牛先喊預購 01:182019/04/13 特展落幕 霹靂再造武林盛宴 01:202019/04/14 187男神消失半年 再出現讓粉絲都哭了！ 16:162019/04/14 臭屁嬰仔邀安苡葳打造〈愛情摩天輪〉 04:102019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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