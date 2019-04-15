橋本環奈辣照引網友暴動。(圖／翻攝自推特)

橋本環奈肌膚晶瑩剔透。(圖／翻攝自推特)

被譽為「千年一遇美少女」的日本女星橋本環奈，日前剛滿20歲的她，童顏外表下更添女人味，近日她在推特曬出多張雜誌側拍照，罕見大露美背，讓粉絲看了全暴動，直呼「嫁給我吧！」

橋本環奈穿上牛仔連身褲，背後挖洞露出雪白美背，一路露到腰間，對著鏡頭擺出撩人姿態，完美展現前凸後翹好身材，散發小女人魅力，另外，還有近距離拍側臉，肌膚晶瑩剔透，完全看不出瑕疵，網友看了全暴動，直呼「最近真的太性感了」、「嫁給我吧」，不過也有粉絲吃醋「不要露太多讓其他人看啦」，引起熱議。

(中時電子報)