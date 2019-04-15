芬蘭14日舉行國會選舉，目前99%選票已經開出，中間偏左的社會民主黨以17.7%得票率宣布勝選，不過距離得票率居次的芬蘭人黨（Finns Party）僅差距0.2%，加上各政黨獲得席次相近，預料此次籌組聯合政府的談判將充滿挑戰。

芬蘭國會大選結果將出爐，在野社會民主黨已宣布勝選。

芬蘭國會選舉結果即將出爐，目前僅剩1%選票尚未開出，路線中間偏左的社會民主黨（Social Democratic Party）囊括17.7%票率，已宣布勝選。社民黨黨魁林奈（Antti Rinne）表示，這是該黨自1999年以來再次成為國會最大黨，預計林奈將成為下任芬蘭總理。

芬蘭國會共200席次，除了社民黨得票率17.7%，可贏得40席次，芬蘭人黨得票率17.5%，可望獲39席，第三大黨為中間偏右的國家聯合黨（National Coalition Party），得票率17%，而現任總理席比拉（Juha Sipila）領導的中間黨（Centre Party）得票率僅13.8%，預料將只拿下30席。

據英國衛報（The Guardian）報導，如果最終選舉結果相去不遠，預料林奈將是芬蘭2003年以來首位左翼總理。不過由於各黨得票率相近，預料籌組聯合政府的過程將充滿挑戰。

先前多數政黨已表態選後不會與芬蘭人黨共同籌組政府，14日晚林奈也表示對於芬蘭人黨確實「有些疑問」，不過他並未排除合作可能；此外，林奈也可以選擇和第三大黨國家聯合黨合作。

大選結果將影響芬蘭的社會福利制度，左派人士希望提高稅賦以強化福利，不過右翼人士反而希望削減福利開支。

選戰中另一個極受關注的議題是移民問題，為因應人口老化現象，社民黨傾向接納與工作相關的移民，不過芬蘭人黨卻主打「反移民」口號。

(中時電子報)