台股上周五（12日）全體上市公司總市值為32兆6,195.87億元，周總市值增加2,969.97億元，周增幅為0.92％。凱基投顧預期本周指數在10,500-10,900點區間震盪，本周看好五大類股，包含：5G相關股、工具機股、樞紐股、紡織股、PCB股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，要注意近期兩項國際利多因素：1.3月美國非農就業人數新增19.6萬人，較2月大增，並優於經濟學家預估的17.5萬人。

2.美中貿易談判進展順利，川普表示雙方將敲定協議，並可望在1個月內公佈成果。

另留意近期六項國內外利空因素：1.世界貿易組織（WTO）大幅下調2019年全球經濟成長率，由先前預估的3.7％下修至2.6％，成長率創近3年來新低。

2.美股進入企業財報公布，外資分析預估S&P500成份股，獲利將年減4％，為2016年來首見。

3.國際貨幣基金IMF再次調降全球經濟成長展望，預估2019年世界經濟將成長3.3％、低於先前估計的3.5％%；並警告未來可能再次下砍預估。

4.世界貿易組織（WTO）判定歐盟為飛機製造商Airbus提供不當補貼，美國貿易袋表署USTR宣布擬對110億美元歐盟產品開徵關稅、並列出初步關稅清單。

5.財政部公布，我國3月出口總值286.8億美元，年減4.4％；累計1-3月出口總值763.6億美元，也較去年同期減少4.2％。

6.美國2月工廠訂單經季節因素調整後，月減0.5％至4,974.74億美元，為2018年11月以來最大降幅。

(工商 )