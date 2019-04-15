熱情韓粉自製標語，等在機場準備見韓國瑜一面。（林宏聰攝）

韓國瑜抵達聖荷西，機場接機人數眾多。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜美西時間14日下午從洛杉磯轉往聖荷西，在機場受到居住矽谷的華僑熱烈歡迎，300多人到場接機，甚至有當地社團組成14人護衛隊，穿寫著「台客重機」的黑色上衣維護秩序，不過，由於護衛隊態度過於強勢，與採訪媒體發生衝突，反而造成現場大亂，連聖荷西航警也不得不介入，管制手扶梯不讓隊伍前進，韓國瑜與李佳芬等人一度楞在原地動彈不得。

聖荷西機場接機韓粉雖不像洛杉磯大陣仗，但激情不減，他們在機場高唱軍歌《夜襲》，讓韓國瑜感受到滿滿的熱情。

他受訪表示，此行將與一些政治人物交流，大家留下良好印象，也會參訪科技公司，希望他們在思考亞洲布局時可以考慮高雄，另因高雄空汙嚴重，將拜訪1家代表性的電動車公司，也會與本地僑胞聚一聚。

他透露，明天到史丹佛大學演講，正在準備當中，預計要講2018台灣縣市長選舉後，選民覺醒，政治人物未來要帶給人民什麼，從這些方面去探討。

對於很多人接機，他說，熱情可以感動人，天地可破、熱情不破，從東岸波士頓到西岸洛杉磯，到現在到了聖荷西，僑胞的熱情讓我們放在內心，激盪不已非常感動。

韓國瑜抵達聖荷西 機場再度擠爆

(中時 )