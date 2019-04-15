美國聯準會(Fed) 3月例會結束後宣布今年不會升息，並在今年9月停止縮表，意外增添經濟衰退超乎預期的憂慮，甚至認為Fed將往降息的方向前進。然而，投行高盛(Goldman Sachs)的分析師卻認為，美國經濟數據其實已經轉好，但受到白宮的政治壓力，升息的時間點恐在明年美國總統大選結束之後。

據《CNBC》報導，高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）在報告中提到，目前Fed所面臨的狀況，是白宮一直要求Fed進行量化寬鬆政策，但美國的經濟數據卻未顯衰退現象，不僅降息的必要性不存在，總體經濟甚至往升息的機率偏多。然而，受到白宮的壓力影響，Fed升息的步調可能延遲至明年美國總統大選結束之後。

美國總統川普上任以來，不斷批評Fed升息的行為，哈祖斯表示，在川普窮追猛打的狀況下，Fed已經逐漸被推往政治鎂光燈前，因此在明年美國總統大選前，Fed不太可能貿然做出升息的決定。

哈祖斯也認為，去年Fed升息所造成的動盪已經結束，經濟展望存有的風險也已經消退，加上今年以來的經濟數據表現優於預期，通膨率也維持在溫和狀態，高盛先前預測美國經濟下半年成長率將從2.2%提高到2.5%，2020年全年也能保持在2%以上的經濟成長率，這樣的情況下，哈祖斯預測Fed升息的機率大過降息。

(中時電子報)