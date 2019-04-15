高雄市長韓國瑜美西時間14日上午原訂出席僑胞茶會，但因故延遲1個小時；據了解，他是在飯店房間密會曾是眾議員的民主黨籍洛杉磯市議員Paul Koretz（保羅·科瑞茲），雙方談及氣候變遷、交通建設、經貿等議題，韓國瑜更邀科瑞茲組經貿參訪團造訪高雄，希望有更多機會為高雄招商引資。

據了解，科瑞茲明年將參選洛杉磯市主計長，該職位是在市長之下的二把手，且科瑞茲的妻子也是洛杉磯市長Eric Garcetti（艾瑞克·賈西迪）與地方政府的聯絡官，更值得注意的是，賈西迪被視為民主黨明日之星，未來很可能角逐總統寶座，韓國瑜日前先拜訪洛杉磯副市長Nina Hachigian（何契珍），今又透過科瑞茲與市長賈西迪關係更進一步，讓這場密會充滿想像空間。

64歲的保羅·科瑞茲是民主黨籍洛杉磯市第五選區市議員議員，曾任加州眾議員，選區涵蓋西好萊塢、環球影城（Universal City)、比佛利山等影視產業發展區域，韓國瑜選前曾提出爭取世界級遊樂園到高雄設點，未來不排除有機會透過科瑞茲牽線，與環球影城等集團洽談合作。

科瑞茲多年來提倡維護動物權利，推動立法禁止販售皮草衣飾，去年更投入爭取改善洛杉磯動物園大象比利的居住環境，並重視氣候變遷議題，倡議要求加州設立「氣候緊急動員部門」，指導減少溫室氣體排放相關政策。

韓國瑜原本預計上午9點參加茶會與上千位僑胞會面，昨天臨時通知延後1小時到場，但其實他沒離開飯店，而是在房間等待科瑞茲到訪；科瑞茲8點40分左右抵達韓國瑜下榻的Sheraton San Gabriel，態度相當低調，馬上由高市議員黃紹庭引領至6樓韓國瑜房間，雙方對談1個小時，氣氛融洽。

據悉，科瑞茲與韓國瑜談到空汙問題、氣候變遷，也建議高雄發展電動交通運輸載具，兩人還討論城市經貿發展，韓國瑜邀請科瑞茲幾個月內邀請洛杉磯商界人士，組團到高雄參訪，希望他們有機會考慮投資高雄。

韓國瑜延遲早餐會 密會洛杉磯市議員保羅·科瑞茲（中天新聞）

(中時 )