台灣的資本市場原來是想藉著推動第二上市機制走向國際化，但是TDR來台上市的企業，股價經過炒作後，如今奄奄一息。財信傳媒董事長謝金河指出，台灣的投資人高價搶進TDR的，如今都只剩零頭，可用慘不忍睹來形容，這是官僚政策殺人的經典代表作。

謝金河在臉書po文表示，當然年很多在新加坡、香港、深滬股市，甚至最後趕來台灣掛牌的日本企業爾必達，一共有30幾家公司在台第二上市，這是推動台股和世界接軌的國際化大步，但這10年下來，已下市的TDR公司至少17家，現在還在交易的TDR公司剩17家，如果從股價來看，大家知道有多慘？

「中國大陸白酒企業杜康到新加坡上市，也塔上TDR列車來台第二上市，這家由當時寶來證券承銷的白酒企業以每股18.65元上市，只有一開盤漲到19.1元，此後跌了10年，最低剩0.7元，所有以為白酒股都會大漲的人，全部賠錢。」

老謝提到，很多來自新加坡的第二上市企業都來者不善，大多數企業都不了了之，仍掛在上面的明輝控股從19.4跌到1.05元。現在大張旗鼓來台第二上市的企業，市值剩零頭。

「據統計，累計來台籌資TDR的企業，把從台灣集資的資金匯回母國至少近600億，台灣的投資人高價搶進TDR的，如今都只剩零頭，只能用慘不忍睹來形容。」謝金河痛批，這是官僚政策殺人的經典代表作。

他感嘆，當年大力推動這項政策的官員下台了，股票賠錢的投資人只能自己摸鼻子，一個錯誤的政策，就這麼船過水無痕。

(中時電子報)